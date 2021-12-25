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NEWSru.co.il :: В мире25 декабря 2021 г., 14:51

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру с новейшим космическим телескопом

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Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру с новейшим космическим телескопом

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", сообщает РИА Новости.

После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в NASА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.

Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.


Как подчеркивают в NASА, это одна из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством. Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.

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