Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру с новейшим космическим телескопом

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб", сообщает РИА Новости.

После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в NASА, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.

Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.

Как подчеркивают в NASА, это одна из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством. Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля.

Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.