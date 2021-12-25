Актер Джеймс Франко признался, что "сексуально эксплуатировал" своих студенток
Актер Джеймс Франко признал, что действительно занимался сексом со студентками его актерской школы. Это признание сделано спустя четыре года после выдвинутых против него обвинений, сообщает ВВС.
В ответ на эти откровения адвокаты студенток заявили, что Франко совершенно нечувствителен к боли и страданиям их клиенток, а его слова не похожи на раскаяние.
Выступая в подкасте Джесса Кейла на радио SiriusXM, Франко сказал, что во время преподавания в 2018 году он действительно спал со студентками и "это было неправильно". Студентки Сара Титер-Каплан и Тони Гаал, которые посещали ныне несуществующую актерскую школу Франко Studio 4, утверждали, что тот пытался "создать поток молодых женщин, которые подвергались его сексуальной эксплуатации под предлогом получения образования".
В коллективном иске, поданном к актеру в 2019 году, утверждалось, что Франко злоупотреблял своим положением. Студентки утверждали, что стали жертвами мошенничества, так как заплатили за школу актерского мастерства, в то время как на самом деле подвергались сексуальной объективизации и запугиванию.
Когда эти обвинения прозвучали впервые, Франко заявил, что они недостоверны. Но в феврале 2021 года Франко достиг финансового соглашения со студентками: они отказались от своих претензий после того, как 43-летний актер согласился выплатить им в общей сложности 2,2 млн долларов.
В 2011 году Франко был номинирован на "Оскар" как лучший актер за главную роль в фильме "127 часов" Дэнни Бойла. Он также известен своими ролями в фильмах "Ананасовый экспресс" и "Человек-паук".
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