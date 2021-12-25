Индонезия официально отказалась покупать у России истребители Су-35

Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них закупит французские и американские боевые самолеты. В качестве причины власти страны называют проблемы с бюджетом, сообщает ВВС.

О том, что Индонезия откажется закупать в России самолеты Су-35, а вместо этого купит французские Rafale производства концерна Dassault и американские F-15EX, заявил начальник штаба ВВС Индонезии, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо.

Он сообщил, что причина отказа страны от запланированной закупки Су-35 связана с бюджетом.

Договор на поставку 11 самолетов Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов Индонезия подписала с Рособоронэкспортом в феврале 2018 года.

Однако в октябре 2018-го газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором со ссылкой на двух анонимных топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства, рассказала, что с реализацией сделки начались проблемы.