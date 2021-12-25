В возрасте 86 лет умер писатель и сценарист Альберт Лиханов, сообщает РИА Новости. Причина смерти не уточняется.

Лиханов известен как автор психологической прозы о детях и подростках. В конце 1950-х годов он дебютировал в печати с очерками о молодежи.

Среди наиболее известных произведений писателя: повести "Звезды в сентябре" (1967), "Музыка" (1968), "Крутые горы" (1971), "Солнечное затмение" (1976), "Голгофа" (1979), "Благие намерения" (1980), "Высшая мера" (1982), трилогия "Семейные обстоятельства", включающая повести "Чистые камушки" (1957), "Обман" (1972) и роман "Лабиринт" (1969), а также романы "Мой генерал" (1973-1974), "Русские мальчики" (2000), "Мужская школа" (2000), повести "Никто", "Сломанная кукла", "Мальчик, которому не больно" (2009), "Девочка, которой все равно" (2009).

Произведения Альберта Лиханова были опубликованы в Советском Союзе 30-миллионным тиражом.

Занимал должности главного редактора газеты "Комсомольское племя" и журнала "Смена".

С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.

В 1987 году организовал Детский фонд. В 2005 году признан Человеком года в России и в США. В 2006 году награжден Мировой медалью свободы "Freedom" в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список "2000 выдающихся европейцев XXI века".