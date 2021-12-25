В Ионическом море разбилось судно с мигрантами, не менее 13 погибших

В четверг, 24 декабря, в районе скалистого островка Прасониси недалеко от греческого острова Антикитера в Ионическом море село на мель и разбилось парусное судно с мигрантами, следовавшее из Турции в Италию, сообщают греческие СМИ.

По данным береговой охраны Греции, погибли не менее 13 человек, 90 мигрантов были спасены.

Отмечается, что спасательная операция была быстрой благодаря тому, что мигранты смогли позвонить по телефону экстренных служб 112 и попросить о помощи.

По данным Международной организации по миграции, только с начала 2021 года в результате различных инцидентов погибли более 4,4 тыс. мигрантов.