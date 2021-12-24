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NEWSru.co.il :: В мире24 декабря 2021 г., 22:48

Движение "Талибан" приветствовало заявление Путина о пророке Мухаммаде

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Движение "Талибан" приветствовало заявление Путина о пророке Мухаммаде

Движение "Талибан" заявило, что согласно со словами президента России Владимира Путина о том, что оскорбление в адрес пророка Мухаммада не является свободой творчества. О реакции талибов заявил представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи, сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 декабря Путин провел традиционную большую пресс-конференцию, в которой участвовали около 500 представителей российских и иностранных СМИ, однако оппозиционные к участию в ней не допущены.

Во время большой ежегодной пресс-конференции Путину был задан вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения. Журналистка, задавшая вопрос, заметила, что в последнее время участились случаи привлечения к административной и уголовной ответственности, связанные с обвинениями в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Президент РФ ответил, что "свобода должна быть внутри" и проистекать из уважения к другим. Путин подчеркнул, что оскорбления в адрес пророка Мухаммада – это "нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам".


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