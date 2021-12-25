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NEWSru.co.il :: В мире25 декабря 2021 г., 12:09

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо"

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Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо"

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо". В твиттере проекта сообщается, что причины блокировки пока неизвестны, уведомление в редакцию пока не поступило, сообщает "Медуза".

Известно лишь, что решение об "ограничении доступа к странице" и одновременно об "ограничении доступа к сайту" было принято 20 декабря Луховицким судом Московской области.

Ключевой партнер "ОВД-Инфо" – Правозащитный центр "Мемориал", ликвидировать который требует прокуратура. Официальной причиной, по которой "ОВД-Инфо" был объявлен "иностранным агентом", было получение финансирования от "Мемориала".


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