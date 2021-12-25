Стая волков сбежала из вольера на юге Франции

Накануне Рождества зоопарк Trois Vallées в городе Монредон-Лабессонье на юге Франции был временно закрыт в связи с побегом из вольера стаи из девяти волков, сообщают агентство France-Presse и сайт телеканала BBC.

Хищники, вырвавшиеся на свободу, когда зоопарк был открыт для посетителей, не смогли покинуть его территорию.

Никто из людей не пострадал. Но охрана застрелила четверых волков за "опасное поведение". Пятерых других беглецов удалось усыпить и вернуть в вольер.

Администрация зоопарка объявила, что он закрыт до середины января в связи со "срочными работами".

Отмечается, что зоопарк Trois Vallées закрывали в октябре 2020 года ради "благополучия животных и безопасности персонала", но через несколько дней суд отменил это решение и разрешил зоопарку продолжить работу.

В зоопарке Trois Vallées на площади свыше 60 гектаров содержатся более 600 животных, включая львов, обезьян и фламинго.