ФСБ РФ: предотвращено покушение на руководителя оборонного предприятия

ФСБ РФ объявила о предотвращении покушения на руководителя подмосковного оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для минобороны РФ. Заявлено, что покушение планировали украинские спецслужбы.

По по этому делу задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, "причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва".

Судя по заявлению ФСБ РФ, контакты с заказчиками поддерживались через интернет-мессенджеры.

"Ранее, в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (т.н. "сим-боксов"), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание", – говорится в сообщении ФСБ РФ.

Против задержанных подмосковный главк СКР возбудил и расследует дело о покушении на совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК).

Один из задержанных сообщил на допросе, что взрывное устройство "находилось в коробках из под сока", и что ему ставилась цель заложить его под водительское сиденье автомобиля.

Также заявлено, что организатор покушения был задержан в Свердловской области и доставлен в Москву.