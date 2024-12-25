В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку. Множество погибших

Утром 25 декабря вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский самолет, передает новостной портал Tengrinews.

Упал самолет Embraer E-190 Азербайджанских Авиалиний (AZAL), летевший из Баку в Грозный. Речь идет о рейсе Azerbaijan Airlines J2 8243.

После падения произошел взрыв.

"В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", – сказано в сообщении МЧС Казахстана.

По данным азербайджанских СМИ, на борту находились 67 человек и пять членов экипажа.

Глава минздрава Казахстана Акмарал Альназарова заявила, что, по ее данным, выжили шесть человек. На место происшествия выехали 14 бригад скорой помощи.

Число жертв уточняется.

Согласно данным "Казаэронавигации", экипаж самолета Embraer E-190, следовавшего рейсом AHY8243 по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления и попытался совершить посадку в Актау.