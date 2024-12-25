Падение пассажирского самолета в Казахстане: сообщается о десятках выживших

МЧС Казахстана сообщает о не менее 28 выживших (в их числе двое или трое детей) после катастрофы самолета Embraer E-190 Азербайджанских Авиалиний (AZAL), упавшего около Актау.

Утром 25 декабря вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Речь идет о рейсе Azerbaijan Airlines J2 8243. После падения произошел взрыв.

По данным азербайджанских СМИ, на борту находились 67 человек и пять членов экипажа. На борту упавшего в Актау самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три – Киргизии, сообщил минтранс Казахстана.

На место происшествия выехали десятки бригад скорой помощи.

Число жертв уточняется.

Согласно данным "Казаэронавигации", экипаж самолета Embraer E-190, следовавшего рейсом AHY8243 по маршруту Баку – Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления и попытался совершить посадку в Актау.