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Мир

Армия РФ рождественским утром атаковала энергетические объекты Украины

Война в Украине
время публикации: 25 декабря 2024 г., 06:41 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 06:44
Киев
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Утром 25 декабря, в день празднования Рождества, армия РФ нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Полтавской области и др.

НЭК "Укрэнерго" сообщает об превентивных ограничениях электроснабжения в регионах из-за массированной ракетной атаки.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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