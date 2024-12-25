Армия РФ рождественским утром атаковала энергетические объекты Украины
время публикации: 25 декабря 2024 г., 06:41 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 06:44
Утром 25 декабря, в день празднования Рождества, армия РФ нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Харькове, Днепре, Полтавской области и др.
НЭК "Укрэнерго" сообщает об превентивных ограничениях электроснабжения в регионах из-за массированной ракетной атаки.
Информация о последствиях атаки уточняется.