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Мир

"Оборонлогистика": российское судно Ursa Major затонуло после теракта

время публикации: 25 декабря 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 16:34
"Оборонлогистика": российское судно Ursa Major затонуло после теракта
AP Photo/Nina Lyashonok

Владелец российского судна Ursa Major, затонувшего после взрыва 23 декабря в Средиземном море в международных водах – группа компаний "Оборонлогистика" – полагает, что причиной крушения стал теракт, передает РИА Новости.

По показаниям выживших членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения, говорится в заявлении пресс-службы "Оборонлогистики".

Российское судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Судя по имеющимся данным, судно Ursa Major затонуло между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) после взрыва в машинном отделении. Эти сведения подтверждает X-блог Osinttechnical.

Судно Ursa Major ранее использовалось для переправки военных грузов между РФ и Сирией.

Мир
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Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва