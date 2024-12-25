"Оборонлогистика": российское судно Ursa Major затонуло после теракта

Владелец российского судна Ursa Major, затонувшего после взрыва 23 декабря в Средиземном море в международных водах – группа компаний "Оборонлогистика" – полагает, что причиной крушения стал теракт, передает РИА Новости.

По показаниям выживших членов экипажа судна, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения, говорится в заявлении пресс-службы "Оборонлогистики".

Российское судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Судя по имеющимся данным, судно Ursa Major затонуло между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) после взрыва в машинном отделении. Эти сведения подтверждает X-блог Osinttechnical.

Судно Ursa Major ранее использовалось для переправки военных грузов между РФ и Сирией.