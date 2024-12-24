Российское судно, эвакуировавшее грузы из Сирии, потерпело крушение в Средиземном море
время публикации: 24 декабря 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 08:20
Российское судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщает издание Español. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое моряков числятся пропавшими без вести.
Судя по имеющимся данным, судно Ursa Major затонуло между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) после взрыва в машинном отделении. Эти сведения подтверждает X-блог Osinttechnical.
Судно Ursa Major участвовало в эвакуации российских грузов из Сирии. Ранее оно использовалось для переправки военных грузов между РФ и Сирией.