Российское судно, эвакуировавшее грузы из Сирии, потерпело крушение в Средиземном море

Российское судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщает издание Español. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое моряков числятся пропавшими без вести.

Судя по имеющимся данным, судно Ursa Major затонуло между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) после взрыва в машинном отделении. Эти сведения подтверждает X-блог Osinttechnical.

Судно Ursa Major участвовало в эвакуации российских грузов из Сирии. Ранее оно использовалось для переправки военных грузов между РФ и Сирией.