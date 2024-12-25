Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе: погибла женщина, есть пострадавшие

Утром в среду, 25 декабря, во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) в торговом центре "Алания молл" прогремел взрыв, возник пожар на третьем этаже и крыше здания. По предварительным данным, погибла женщина, есть пострадавшие.

МЧС РФ заявляет, что речь идет о взрыве газа. В соцсетях распространялись слухи об атаке БПЛА. Появлялись также слухи о втором взрыве – в районе телевышки, местные власти эти сообщения опровергают.

Информация уточняется.