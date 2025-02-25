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Мир

Китайский флот провел боевые стрельбы у берегов Австралии

Китай
Австралия
Новая Зеландия
время публикации: 25 февраля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 14:50
Китайский флот провел боевые стрельбы у берегов Австралии
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Военно-морской флот Китая провел учения с боевыми стрельбами в акватории Тасманова моря, расположенного между Австралией и Новой Зеландией. Они стали свидетельством глобальных амбиций КНР.

Официальный Пекин не сообщил о предстоящих маневрах. Как сообщает CNN, власти Австралии узнали о них в режиме реального времени – от пилота гражданской авиации, пролетавшего над китайскими кораблями. Обычно район стрельб закрывают для самолетов.

Министерство обороны КНР подчеркнуло, что учения проводились в международных водах и согласно нормам международного права. Согласно этому утверждению, они никак не отразились на безопасности полетов.

Мир
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