Китайский флот провел боевые стрельбы у берегов Австралии

Военно-морской флот Китая провел учения с боевыми стрельбами в акватории Тасманова моря, расположенного между Австралией и Новой Зеландией. Они стали свидетельством глобальных амбиций КНР.

Официальный Пекин не сообщил о предстоящих маневрах. Как сообщает CNN, власти Австралии узнали о них в режиме реального времени – от пилота гражданской авиации, пролетавшего над китайскими кораблями. Обычно район стрельб закрывают для самолетов.

Министерство обороны КНР подчеркнуло, что учения проводились в международных водах и согласно нормам международного права. Согласно этому утверждению, они никак не отразились на безопасности полетов.