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Мир

Китай начал масштабные маневры у берегов Тайваня

Китай
время публикации: 10 декабря 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 09:39
Китай начал масштабные маневры у берегов Тайваня
AP Photo/Chiang Ying-ying

Министерство обороны Тайваня сообщило, что за минувшие сутки зафиксировано приближение к острову 47 летательных аппаратов китайской армии. В районе Тайваньского пролива действуют китайские корабли.

Масштабные морские и воздушные маневры КНР, в ходе которых задействовано около 60 боевых кораблей и 30 кораблей других ведомств, в частности – береговой охраны. Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боеготовности.

Несколько дней назад президент Тайваня Лай Циндэ, совершавший турне по южной части Тихого океана, сделал неофициальные остановки на Гавайях и атолле Гуам – американских территориях. Официальный Пекин расценил это как "провокацию сепаратистов".

Тайвань – наследник Китайской республики, которая была одним из основателей ООН и до начала 70-х годов заседала в Совете безопасности ООН. А в 1949 году на материке была провозглашена КНР, в 1971 году занявшая место в ООН.

Официальный Пекин всегда настаивал на принципе одного Китая, однако при Си Цзиньпине ведется активная подготовка к захвату островного государственного образования военным путем. Это вызывает значительное беспокойство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мир
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