x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 16:10
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Золотой унитаз стоимостью £4,8 млн был украден за пять минут

Великобритания
время публикации: 25 февраля 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 14:48
Золотой унитаз стоимостью £4,8 млн был украден за пять минут
AP Photo

Преступники украли золотой унитаз стоимостью 4,8 миллиона фунтов стерлингов из дворца Бленхейм в Англии, операция по похищению длилась всего пять минут, сообщает BBC.

14 сентября 2019 года рано утром группа из пяти человек на двух автомобилях подъехала к дворцу Бленхейм, разрушив ворота с помощью кувалд. Суд сообщил, что ворам удалось похитить золотой унитаз весом 98 килограммов всего за пять минут. Туалет был подключен к водопроводной системе и функционировал, будучи частью художественной выставки в поместье в Оксфордшире.

В краже обвиняются 39-летний Майкл Джонсон, 36-летний Фред Доу, 41-летняя Бора Гуккук, 40-летний Джеймс Шин и еще один человек. Прокурор Джулиан Кристофер заявил, что несколько текстовых сообщений, голосовых записей и скриншотов, найденных на телефонах подозреваемых, подтверждают, что троица договорилась о цене примерно за 20 кг украденного золота.

Вину за кражу со взломом признал лишь Джеймс Шин. Присяжным сообщили, что Шин подтвердил планы по продаже украденного имущества и совершения похожего преступления в апреле 2024 года. В настоящее время судебное разбирательство продолжается.

Дворец Бленхейм является объектом UNESCO и местом, связанным с памятью Уинстона Черчилля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 сентября 2019

Из семейной резиденции Черчиллей украден золотой унитаз