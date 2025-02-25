В результате обрушения строящегося моста в Южной Корее погибли три человека

Во вторник, 25 февраля, в Чхонане (Южная Корея) при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали Сеул – Седжон погибли трое рабочих, еще пятеро были травмированы, передает агентство Yonhap.

По предварительным данным, обрушение произошло, когда рабочие с помощью крана перемещали между опорами стальную конструкцию, состоящую из нескольких железных балок, закрепленных на верхней части моста.

Начато расследование.