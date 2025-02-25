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Мир

В результате обрушения строящегося моста в Южной Корее погибли три человека

Погибшие
Корея
время публикации: 25 февраля 2025 г., 06:09 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 06:18
В результате обрушения строящегося моста в Южной Корее погибли три человека
AP Photo/Lee Jin-man

Во вторник, 25 февраля, в Чхонане (Южная Корея) при обрушении моста на строительстве скоростной автомагистрали Сеул – Седжон погибли трое рабочих, еще пятеро были травмированы, передает агентство Yonhap.

По предварительным данным, обрушение произошло, когда рабочие с помощью крана перемещали между опорами стальную конструкцию, состоящую из нескольких железных балок, закрепленных на верхней части моста.

Начато расследование.

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