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Мир

В США в возрасте 113 лет умерла старейшая еврейка, выжившая в Холокосте

время публикации: 25 февраля 2025 г., 05:31 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 05:48
В США в возрасте 113 лет умерла старейшая еврейка, выжившая в Холокосте
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В понедельник, 24 февраля, в США в возрасте 113 лет умерла Роз Жирон – она была старейшей среди евреев, выживших в Холокосте.

Роз Жирон (имя, данное при рождении – Роза Раубфогель) родилась 13 января 1912 года в деревне Янув, Австро-Венгрия (ныне Ивано-Франкове, Яворовский район, Львовская область, Украина). В 1938 году она вышла замуж за Юлиуса Мангейма. Позже в том же году они переехали в Бреслау, Германия (ныне Вроцлав, Польша). Вскоре Юлиуса арестовали, он попал в Бухенвальд. Роз, находившаяся на восьмом месяце беременности, спаслась вместе с матерью. В 1939 году она бежала из Германии в Шанхай, Китай. Там ее нанял еврейский предприниматель, который увидел, как она вяжет одежду для своего ребенка. В 1947 году Роз вместе с родными выехала в США. Продолжала зарабатывать вязанием. В 1968-м она вышла замуж за Джека Жирона и сменила фамилию. Рассказывая о секрете своего долголетия, она говорила: "Удивительные дети и много темного шоколада".

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