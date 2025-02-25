Макрон в Белом доме: "Мир не может означать капитуляцию Украины"

В Вашингтоне состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа, Макрон стал первым западным лидером, посетившим Белый дом после прихода Трампа к власти.

Внешнеполитический курс нового американского президента вызвал кризис в отношениях между США и их европейскими партнерами. Трамп угрожает Евросоюзу торговой войной, намерен пересмотреть роль США в NATO, он начал переговоры с Россией за спиной Украины и европейских стран.

"Войну можно закончить быстро, за несколько недель, если действовать с умом. А другого мы не хотим. Эскалация может привести к Третьей мировой войны, а это никому не нужно", – заявил Трамп своему гостю, добавив, что США не намерены самостоятельно нести финансовое бремя поддержания мира.

Макрон подчеркнул, что мир не может означать капитуляции Украины. "Последние несколько лет она сражается не только за свой суверенитет, но и за нашу коллективную безопасность. Никто не хочет жить в мире, где побеждает право сильного, а границы постоянно нарушаются", – сказал он, потребовав подключить к переговорам Украину.

Трамп также сказал, что президент России Владимир Путин согласен на размещение в зоне конфликта европейских военнослужащих, и выразил оптимизм, что соглашение о минеральных ресурсах, которое должно возместить США расходы на поддержку Украины, будет подписан в ближайшее время.