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Мир

Сергей Рябков: Россия требует "устранения причин" конфликта в Украине

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 24 февраля 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 11:28
Сергей Рябков: Россия требует "устранения причин" конфликта в Украине
AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не заинтересована в прекращении огня в Украине без устранения первопричин конфликта. По его словам, это грозит тяжелыми последствиями.

"Прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", – цитирует его РИА Новости.

"Причины конфликта – в расширении NATO, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных в этой стране", – заявил чиновник. По его словам, это и было заявлено американской делегации на переговорах в Эр-Рияде.

Отметим: 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной и верит, что соглашение может быть заключено уже на нынешней неделе.

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