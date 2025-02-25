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Мир

Папа Франциск причастился и позвонил в Газу

время публикации: 25 февраля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 11:50
Папа Франциск причастился и позвонил в Газу
AP Photo/Alessandra Tarantino

Зал печати Святейшего престола сообщил о некоем улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска. Как сообщается, за минувший день не было респираторных кризисов, часть анализов улучшилась.

"Утром Папа принял причастие, а днем вернулся к работе. Вечером он позвонил приходскому священнику Газы, чтобы выразить свою отцовскую близость", – говорится в заявлении.

Франциск был госпитализирован с бронхитом 14 февраля, однако в больнице у него развилась пневмония, сопровождаемая астматическими припадками. Он начал получать кислород. В последние дни врачи оценивали состояние 88-летнего понтифика как критическое.

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