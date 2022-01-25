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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 22:17

Байден готов рассмотреть введение санкций в отношении Путина в случае вторжения России в Украину

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Байден готов рассмотреть введение санкций в отношении Путина в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден дал понять, что готов рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Во вторник, 25 января, отвечая на брифинге на вопрос одной из журналисток, может ли он себе представить такой сценарий, Байден ответил: "Да. Я могу это себе представить".

Президент США подчеркнул, что возможное вторжение будет иметь огромные последствия во всем мире. При этом Байден отметил, что у него нет намерения посылать в Украину американские войска.

Телеканал CNN отмечает, что Байден вынужден демонстрировать более жесткую позицию в отношении России под давлением республиканцев.


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