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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 20:29

Джонсон: "Наши европейские друзья зависят от российского газа"

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Джонсон: "Наши европейские друзья зависят от российского газа"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство подготовило пакет жестких санкций, которые вступят в силу в случае российского вторжения в Украину, и призвал Евросоюз последовать этому примеру.

"Нам хотелось бы, чтобы и наши союзники в ЕС подготовили такой пакет санкций, чтобы в случае ввода российских войск он вступил в силу незамедлительно", - сказал он, обвинив Россию в том, что она приставила пистолет к виску Украины.

"Но, когда речь идет о России и Украине, нужно понимать один важный фактор: наши европейские друзья серьезно зависят от поставок российского газа. Такова реальность", - добавил британский лидер.


Ситуации на российско-украинской границе была посвящена и встреча президента Франции Эммануэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Мы ожидаем от России шагов по деэскалации ситуации. Мы согласны в том, что военная агрессия повлечет серьезные последствия", - заявил германский политик.

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