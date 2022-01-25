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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 13:34

В Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества

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В Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества

Масштабное отключение электричества произошло 25 января в связанных единой энергетической системой Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Причиной аварии названа перегрузка транзитной линии в Казахстане.

"25 января 2022 года ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ Север-Восток-Юг Казахстана", - сообщил оператор казахстанских электросетей KEGOC.

Тем самым Казахстан обвинил в аварии соседние государства. Министерство энергетики Узбекистана возложило ответственность на Казахстан, поскольку авария произошла на его территории.


Среди городов и областей, оставшихся без электричества, - Алма-Ата, Бишкек, Ташкент, Ош, Шимкент, Тараз. К настоящему моменту энергоснабжение наполовину восстановлено.

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