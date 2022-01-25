Навального и его соратников включили в реестр террористов и экстремистов
Оппозиционного российского политика Алексея Навального, находящегося в колонии, а также его соратников включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В этот реестр попадают как подследственные, так и осужденные по делам о терроризме и экстремизме. Их счета блокируются.
В реестр также включили бывших координаторов и сотрудников штабов Навального Ксению Фадееву, Андрея Фатеева, Георгия Албурова, Егора Бутакова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Любовь Соболь, Лилию Чанышеву, Руслана Шаведдинова, Захара Сарапулова, Вадима Останина.
В списках уже с 14 января находились Иван Жданов и Леонид Волков.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2022
Журнал Time вышел с портретом Алексея Навального на обложке
Журнал Time вышел с портретом Алексея Навального на обложке
// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2022
В годовщину ареста Навальный обратился к сторонникам: "Ничего не бойтесь"
В годовщину ареста Навальный обратился к сторонникам: "Ничего не бойтесь"
// NEWSru.co.il // В мире // 14 января 2022
Власти России внесли сторонников Навального в реестр экстремистов и террористов
Власти России внесли сторонников Навального в реестр экстремистов и террористов