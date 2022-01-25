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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 11:58

Навального и его соратников включили в реестр террористов и экстремистов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, находящегося в колонии, а также его соратников включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.


В этот реестр попадают как подследственные, так и осужденные по делам о терроризме и экстремизме. Их счета блокируются.

В реестр также включили бывших координаторов и сотрудников штабов Навального Ксению Фадееву, Андрея Фатеева, Георгия Албурова, Егора Бутакова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Любовь Соболь, Лилию Чанышеву, Руслана Шаведдинова, Захара Сарапулова, Вадима Останина.

В списках уже с 14 января находились Иван Жданов и Леонид Волков.

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