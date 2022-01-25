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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 05:58

Землетрясение на Гаити, есть жертвы и значительные разрушения

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Землетрясение на Гаити, есть жертвы и значительные разрушения

В понедельник, 24 января, в результате землетрясения на Гаити в департаменте Нип погибли два человека, более 50 получили травмы. 191 дом был разрушен, 591 поврежден, 834 семьям был причинен ущерб, сообщает радиостанция RFM Haiti.

По данным местных властей, магнитуда землетрясение составляла 5,3.

14 августа 2021 года у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовала серия повторных подземных толчков. Эпицентр находился в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, очаг залегал на глубине 10 километров. Тогда погибли около 2,5 тысяч человек, были полностью разрушены более 53 тысяч домов.

Напомним, что в 2010 году в результате землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло в районе столицы Гаити Порт-о-Пренс, погибли десятки тысяч человек.


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