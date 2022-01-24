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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 22:01

Пентагон: 8500 военнослужащих готовы к переброске в Восточную Европу

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Пентагон: 8500 военнослужащих готовы к переброске в Восточную Европу

Около 8500 военнослужащих США приведены в повышенную боевую готовность в связи с возможной переброской их в Восточную Европу на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Приказ о подготовке к возможной переброске был отдан министром обороны Ллойдом Остином по указанию президента США Джо Байдена.

Несколькими часами ранее американские СМИ сообщали, что Байден взвешивает возможность усилия присутствия американских сил в Восточной Европе.


Госдепартамент США дал указание семьям американских дипломатов, работающих в Украине, немедленно покинуть страну в связи с нарастанием напряженности в регионе.

Персонал американского посольства в Киеве, не выполняющий жизненно важные функции, получил разрешение покинуть Украину.

Рекомендации покинуть Украину опубликованы для всех американских граждан, которые находятся на территории этой страны. Государственный департамент США также опубликовал предупреждение для американских граждан с рекомендацией не ездить в настоящий момент в Россию и Украину.

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