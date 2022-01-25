Иран погасил задолженность перед ООН и вернул себе права голоса в Генассамблее

Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.

Напомним, что в июне прошлого года Исламская республика Иран была лишена права голоса в ГА ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией.

В соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН, страна-член ООН, за которой числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Для восстановления права голосовать Ирану надо было внести в бюджет ООН более 16 млн долларов.