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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 06:04

Иран погасил задолженность перед ООН и вернул себе права голоса в Генассамблее

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Иран погасил задолженность перед ООН и вернул себе права голоса в Генассамблее

Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.

Напомним, что в июне прошлого года Исламская республика Иран была лишена права голоса в ГА ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией.

В соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН, страна-член ООН, за которой числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".


Для восстановления права голосовать Ирану надо было внести в бюджет ООН более 16 млн долларов.

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Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за многомиллионного долга

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