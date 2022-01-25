Космический телескоп James Webb вышел на расчетную орбиту

Новейший телескоп James Webb Space Telescope (JWTS), предназначенный для изучения процессов эволюции Вселенной, успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее, сообщает NASA.

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане, его вывела на орбиту ракета-носитель Ariane 5.

JWTS является совместной разработкой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA). Эта орбитальная инфракрасная обсерватория пришла на смену космическому телескопу Hubble. По оценке специалистов, JWTS примерно в 100 раз мощнее, чем Hubble. Одна из основных задач JWTS: изучение ранней Вселенной.