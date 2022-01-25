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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 11:30

В Южно-Китайском море потерпел крушение F-35 ВМФ США

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В Южно-Китайском море потерпел крушение F-35 ВМФ США

Новейший боевой самолет F-35 военно-морского флота США потерпел крушение при посадке на атомный авианосец Carl Vinson, который находится в Южно-Китайском море. Пострадали семь человек, в том числе пилот, которому удалось катапультироваться.

Трех пострадавших пришлось доставить самолетом в военный госпиталь, находящийся на Филиппинах. Их состояние оценивается как стабильное. Остальным оказали помощь в медицинской части авианосца.

Идут работы по подъему упавшего в море самолета. Авианосец практически не пострадал, полеты уже возобновились.


F-35C палубной авиации – последняя модификация самолета, поступившая на оперативное дежурство. У нее более прочное шасси и складывающиеся крылья. Carl Vinson стал первым авианосцем, чье авиакрыло было оснащено этими самолетами.

В настоящее время в Южно-Китайском море находятся две авианосные ударные группы американского ВМФ, одну возглавляет Carl Vinson, вторую - Abraham Lincoln. Их задача – сдерживание Китая.

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