Комментарий: резолюция ООН – четкий сигнал о недопустимости отрицания Холокоста

Резолюцию ООН о недопустимости отрицания Холокоста приняли в годовщину Ванзейской конференции, определившей методы геноцида евреев. Но документ обращен, скорее, в будущее, чем в прошлое, считает Лиза Хенель, обозреватель DW.

Резолюция против отрицания Холокоста, принятая 20 января Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, должна быть воспринята как историческая веха. Лишь однажды ранее в ООН поддержали резолюцию, предложенную Израилем: в 2005 году, когда день 27 января – дата освобождения концентрационного лагеря Освенцим – был назван международным Днем памяти жертв Холокоста. С тех пор Организация Объединенных Наций неоднократно подвергалась критике – потому что ни одна другая страна не становилась объектом такого количества осуждающих резолюций этой организации, как Израиль, в отношении которого их число больше, чем у Сирии, Северной Кореи и Ирана вместе взятых.

Решающую роль играет тот факт, что резолюция ООН, а также взгляд докладчиков Генассамблеи фокусируются не только на прошлом, но и на настоящем и будущем.

Один из самых выразительных тезисов резолюции звучит так: "Ignoring the historical facts of those terrible events increases the risk that they will be repeated" ("Игнорирование исторических фактов, относящихся к тем ужасным событиям, повышает риск их повторения"). Это очень точно выражает суть проблемы цифрового века, в котором процветают дезинформация, ложь и релятивизация.

Таким образом, резолюция отвечает реальности XXI века. Реальности, в которой, по всей видимости, нам придется обходиться без выживших в Холокосте; реальности, в которой отрицание Холокоста в соцсети Facebook процветает как сорняк, а молодежь все меньше и меньше знает о геноциде евреев Европы. Соответственно, резолюция призывает государства-члены ООН разработать образовательные программы и рекомендует для этих целей определение антисемитизма, данное Международной организацией по сотрудничеству в увековечении и изучении Холокоста (IHRA).

И это также поражает. Не раз определение IHRA критиковали представители культуры и искусства, утверждая, что оно допускает слишком мало критики в адрес Израиля. В результате борьба с антисемитизмом – особенно с направленным против Израиля, – стала практически невозможной, отчасти из-за смягчения определения IHRA. Теперь приверженность 114 государств-членов ООН определению IHRA должна усилить его, а значит, и усилить борьбу с антисемитизмом.

Между тем один из таких "вызовов" взял слово и во время дебатов: Иран был единственной страной в мировом сообществе, которая объяснила, почему она не согласна с инициативой, выдвинутой в ООН Израилем и Германией.

Для Организации Объединенных Наций резолюция должна стать призывом к действию, чтобы поставить на место страны, в которых антисемитизм является государственной политикой.

Напомним, что в этом году в Германии отмечается 1700-летие еврейской жизни.

