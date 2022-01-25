Американский беспилотник RQ-4, действующий в зоне украинско-российской границы, пролетал над Израилем

Командование армии США направило стратегический разведывательный беспилотный самолет RQ-4 Global Hawk в зону украинско-российской границы, где продолжается концентрация войск.

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", этот БПЛА вылетел с американской базы в ОАЭ и пролетал в воздушном пространстве Израиля. Отмечается, что американский RQ-4 не впервые пролетал над Израилем.

На сайте flightradar24.com этот БПЛА обозначен как FORTE12, регистрационный номер 42015.

RQ-4 Global Hawk – американский стратегический разведывательный БПЛА. Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан ВМС США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года. ​Стоимость одного БПЛА RQ-4 Global Hawk составляет до 140 миллионов долларов, час полета стоит 31 тысячу долларов. Российские СМИ неоднократно сообщали, что такие БПЛА замечали в районе Крыма.