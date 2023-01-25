Bild: в поезде на севере Германии палестинец из Газы убил двух человек и ранил еще семерых

По информации издания Bild, нападение на пассажиров поезда RE 70, следовавшего из Киля в Гамбург, было совершено палестинцем, жителем сектора Газы. Во время задержания он нанес себе несколько ножевых ранений, по всей видимости, пытался вскрыть вены на руках. Он был доставлен в больницу, где находится под охраной полицейских.

В пресс-службе министерства внутренних дел ФРГ подтвердили, что преступник является выходцем из Палестинской автономии, он не имеет гражданства.

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Bild отмечает, что при мужчине было найдено разрешение на временное пребывание в Германии, но из-за следов крови на нем невозможно прочитать возраст обладателя документа.

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Издание также пишет, что преступник ранее подозревался в насилии и сексуальных преступлениях, еще несколько дней назад он находился под стражей.

Отметим, что ранее сайт издания Bild писал, что преступник является выходцем из Сирии, имевшим разрешение на временное пребывание в Германии.

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В результате "ножевой атаки" в поезде погибли два человека и семеро были ранены. По уточненным данным, состояние троих критическое. Об этом сообщила министр внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн Сабина Зюттерлин-Ваак.

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Нападение произошло около 15:00 по местному времени, когда поезд подъезжал к Брокштедту.

По словам свидетелей, находившихся на железнодорожной станции Брокштедта, на стеклах нескольких вагонов поезда были следы крови.