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Мир

Axios: Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю тяжелых бомб

Вооружения
Дональд Трамп
ЦАХАЛ
время публикации: 25 января 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 21:54
Axios: Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю тяжелых бомб
AP Photo/Ben Curtis

Администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку Израилю тяжелых (908 кг) бомб.

Решение президента Байдена остановить поставку тяжелых бомб в мае прошлого года спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе, сообщает Axios.

Корреспондент издания Барак Равид утверждает со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.

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