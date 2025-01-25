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Мир

Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

Илон Маск
время публикации: 25 января 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 21:24
Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии"
AP Photo

Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Die Welt.

25 января партия официально запустила предвыборную кампанию перед выборами в бундестаг, который пройдут через месяц.

Маск во время своего выступления, которое транслировалось на большом экране, заявил, что "АдГ" – главная надежда Германии. По его мнению, "очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы". Нынешнее федеральное правительство явно не заинтересовано в "здоровье и благополучии немецкого народа", – заявил Маск. Он добавил, что вместо этого "правительство агрессивно подавляет свободу слова".

"Это нормально – гордиться тем, что ты немец. Это хорошо, что вы гордитесь немецкой культурой и немецкими ценностями, и не теряете этого. Важно не потерять свою идентичность в мультикультурализме, который все уничтожает", – сказал Маск.

Маск добавил, что, по его мнению, сейчас в Германии "слишком фокусируются" на событиях прошлого. "Дети не должны нести ответственность за грехи родителей", – добавил миллиардер.

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