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Мир

Мексика не пустила в страну самолеты с мигрантами, высланными из США

США
Мексика
время публикации: 25 января 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 06:06
Мексика не пустила в страну самолеты с мигрантами, высланными из США
AP Photo/Felix Marquez

Власти Мексики отклонили запрос администрации президента США Дональда Трампа о разрешении американскому военному транспортному самолету C-17, на борту которого находились депортируемые мигранты, приземлиться в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей США и Мексики.

В пятницу, 24 января, американские военные самолеты выполнили два таких рейса в Гватемалу. В каждом из случаев на борту C-17 было около 80 мигрантов. Но Мексика не дала разрешения на осуществление таких рейсов. Причина отказа названа не была.

Госдепартамент США, Пентагон и министерство иностранных дел Мексики пока не комментируют этот инцидент.

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