Мексика не пустила в страну самолеты с мигрантами, высланными из США

Власти Мексики отклонили запрос администрации президента США Дональда Трампа о разрешении американскому военному транспортному самолету C-17, на борту которого находились депортируемые мигранты, приземлиться в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей США и Мексики.

В пятницу, 24 января, американские военные самолеты выполнили два таких рейса в Гватемалу. В каждом из случаев на борту C-17 было около 80 мигрантов. Но Мексика не дала разрешения на осуществление таких рейсов. Причина отказа названа не была.

Госдепартамент США, Пентагон и министерство иностранных дел Мексики пока не комментируют этот инцидент.