x
25 января 2025
|
последняя новость: 06:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2025
|
25 января 2025
|
последняя новость: 06:43
25 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Сенате США на должность главы Пентагона с трудом утвержден Пит Хегсет

США
Пентагон
время публикации: 25 января 2025 г., 05:47 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 05:56
В Сенате США на должность главы Пентагона с трудом утвержден Пит Хегсет
AP Photo/Mark Schiefelbein

Вечером в пятницу, 24 января, 44-летний Питер (Пит) Хегсет с трудом был утвержден Сенатом США на пост министра обороны. Против его кандидатуры голосовали не только демократы и независимые, но и трое республиканцев.

Первоначальный расклад голосов "за" и "против" был равным. Потребовалось вмешательство вице-президента США Джей Ди Вэнса, как председателя законодательного органа, чтобы кандидатура Хегсета была утверждена.

Питер Брайан Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2025

Состав администрации президента США Дональда Трампа и ключевые назначения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 декабря 2024

Трамп может предложить нового кандидата на пост министра обороны США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 ноября 2024

Reuters: администрация Трампа готовит массовые "чистки" в Пентагоне
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 ноября 2024

Главой Пентагона станет телеведущий, Трамп объявил должность Маска в своей администрации