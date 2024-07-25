Байден и Нетаниягу встретились с семьями похищенных американских граждан

После завершения переговоров, на которых присутствовал ограниченный круг лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент США Джо Байден встретились с семьями похищенных американских граждан.

С израильской стороны на встрече присутствовали координатор по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш, министр стратегического планирования Рон Дермер и посол Израиля в США Майк Герцог.

С американской стороны – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и посол США в Израиле Джек Лью.

На выходе из Белого дома журналисты израильского 12-го телеканала встретили Руби и Хагит Хен, родителей 19-летнего сержанта Итая Хена, который был похищен террористами 7 октября, а 12 марта был признан погибшим. На вопрос о том, как прошла встреча, они ответили: "Байден дал нам надежду на то, что в ближайшие дни что-то произойдет".