Источник в Белом доме: "На переговорах с ХАМАСом произошел существенный прогресс"

Израильские СМИ и новостные службы цитируют источник в администрации Белого дома, сообщивший о прогрессе на переговорах с ХАМАСом по заложникам.

Источник цитируют сайт Ynet и новостные службы телеканалов "Кешет" и "Кан".

По словам собеседника, на встрече, которая должна состояться в четверг, 25 июля, президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, приверженность США безопасности Израиля, угрозу, исходящую от Ирана и его прокси, "Хизбаллы" и хустов, и соглашение по прекращению огня в Газе. При этом источник подчеркнул, что в Белом доме верят, что соглашение достижимо, на переговорах произошел существенный прогресс, но само соглашение пока не готово к подписанию.

В Белом доме также сообщили, что после переговоров Байден и Нетаниягу встретятся с семьями американцев, удерживаемых в плену ХАМАСа.