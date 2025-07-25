Мещанский суд Москвы выдал ордер на арест политолога Екатерины Шульман
Мещанский суд Москвы выдал ордер на арест политолога Екатерины Шульман по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.
Срок ареста составит два месяца с момента задержания или экстрадиции Шульман, которая находится за пределами России.
Ранее судебные органы РФ публично не сообщали об уголовном преследовании Екатерины Шульман по делу о неисполнении обязанностей "иноагента". В марте в базе российского МВД появилась карточка о розыске Шульман, но спустя день ее удалили.
Екатерина Шульман покинула Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны. В апреле 2022 года ее объявили "иностранным агентом", а в 2023 году дважды оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки "иноагента" в публикациях. В апреле 2025 года Шульман оштрафовали на десять тысяч рублей по административному протоколу о сотрудничестве с "нежелательной" организацией – Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии.