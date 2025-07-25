Мещанский суд Москвы выдал ордер на арест политолога Екатерины Шульман по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Срок ареста составит два месяца с момента задержания или экстрадиции Шульман, которая находится за пределами России.

Ранее судебные органы РФ публично не сообщали об уголовном преследовании Екатерины Шульман по делу о неисполнении обязанностей "иноагента". В марте в базе российского МВД появилась карточка о розыске Шульман, но спустя день ее удалили.

Екатерина Шульман покинула Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны. В апреле 2022 года ее объявили "иностранным агентом", а в 2023 году дважды оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки "иноагента" в публикациях. В апреле 2025 года Шульман оштрафовали на десять тысяч рублей по административному протоколу о сотрудничестве с "нежелательной" организацией – Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии.