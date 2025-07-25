Число жертв крушения самолета на школу в Бангладеш возросло до 32

Власти Бангладеш сообщили, что число жертв крушения учебного самолета ВВС F-7 BJI (китайского производства) на здание школы Milestone в районе Уттара в Дакке возросло до 32 человек, в их числе 30 детей.

Представитель минздрава Бангладеш Сайедур Рахман отметил, что многим из погибших еще не было 12 лет. Также погибли пилот самолета и учительница.

В больницы с ожогами разной степени тяжести были доставлены более 170 человек.

Продолжается расследование обстоятельств этого трагического инцидента.