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В Петербурге арестован основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис

Россия
время публикации: 25 июля 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 22:25
В Петербурге арестован основатель сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал основателя сервиса доставки продуктов igooods Григория Куниса по делу о финансировании ФБК, который объявлен в России "экстремистской" организацией (часть 1 статьи 282.3 УК РФ), сообщает "Медуза".

По версии следствия, не позднее 5 февраля 2022 года он сделал донат ФБК на сумму 3500 рублей. 24 июля 2025 года Куниса задержали. Он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По информации издания 47news, в деле говорится о семи переводах по 500 рублей каждый.

СМИ сообщают, что Кунис признал вину.

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