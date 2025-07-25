СМИ: Маск приказал отключить Starlink в Херсоне во время наступления Украины в 2022 году

Бизнесмен Илон Маск в конце сентября 2022 года приказал отключить связь Starlink в Херсонской области, где ВСУ вели контрнаступление, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

По версии собеседников Reuters, Маск опасался, что украинское наступление может привести к ядерному ответу со стороны России. Из-за отключения связи ВСУ не смогли провести операцию, целью которой было окружение позиций армии РФ в городе Берислав, так как разведывательные дроны перестали функционировать, и артиллерийским расчетам стало сложнее вести прицельный огонь.

Решение Маска "шокировало" некоторых сотрудников Starlink. В официальном комментарии для материала представитель SpaceX назвал сведения агентства "неточными", отметив, что "Starlink полностью привержена предоставлению услуг Украине".

В книге о Маске, написанной журналистом Уолтером Айзексоном и вышедшей в конце 2024 года, утверждалось, что в 2022 году бизнесмен тайно распорядился отключить Starlink в районе Крыма, чтобы не дать Украине атаковать надводными дронами российские корабли в Севастополе. Как утверждалось, он опасался, что на массированный удар по Черноморскому флоту Россия может ответить ядерным ударом.

В марте 2025 года Маск заявлял, что Starlink – это "костяк украинской армии". Он выражал мнение, что "вся их линия фронта рухнет", если отключить систему.