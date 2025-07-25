Взрыв и обрушение жилого дома в Саратове, есть жертвы

В пятницу, 25 июля, в Саратове на улице Блинова в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома прогремел взрыв, погибли не менее трех человек, в их числе ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

В результате взрыва произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Более 30 квартир повреждены или разрушены. Под завалами могут находиться люди.

Начаты поисково-спасательные работы. Число жертв уточняется.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России – более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов", – говорится в сообщении.

Предварительно, местные власти сообщают о взрыве бытового газа.