Генштаб ВСУ: перехвачены 54 из 61 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 105 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 25 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", 61 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 54 беспилотника, запущенных российскими военными. Ракеты, судя по всему, перехватить не удалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в четырех локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб в Херсоне, Запорожской и Полтавской областях. Сообщается о пострадавших.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 24 июля до утра 25 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 105 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Ростовской, Орловской, Брянской, Курской, Тамбовской, Воронежской областей, над территорией Краснодарского края и Ставропольского края, над акваторией Азовского моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются.