Продолжаются вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи, новые жертвы
время публикации: 25 июля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 08:10
Власти Таиланда заявляют, что в результате ударов со стороны Камбоджи в приграничных районах погибли 14 мирных граждан и один военнослужащий, 46 человек получили ранения.
В свою очередь, власти Камбоджи заявили, что один человек погиб и пятеро получили ранения за второй день пограничных столкновений. Также сообщается, что 1500 камбоджийских семей были эвакуированы из своих домов.
Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа. Позже конфликт перерос в вооруженное противостояние на границе.