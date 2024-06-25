x
25 июня 2024
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2024
|
25 июня 2024
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана задержан по подозрению в пособничестве терроризму

время публикации: 25 июня 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 12:56
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана задержан по подозрению в пособничестве терроризму
Фото: Администрация Сергокалинского района

Официально подтверждено задержание бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по подозрению в пособничестве терроризму. По версии следствия, чиновник знал о том, что его сыновья Осман и Адиль являются ваххабитами и планируют нападения.

Ранее Магомеда Омарова исключили из партии "Единая Россия". Он был членом регионального политсовета и секретарем местного отделения этой партии.

В Дагестане по-прежнему траур по жертвам терактов, совершенных 23 июня исламистами в Махачкале и Дербенте. Целями атак были синагоги и два православных храма, а также сотрудники правоохранительных органов.

Министерство здравоохранения республики Дагестан подтверждает гибель 21 человека в результате этих терактов. Около 50 получили ранения. Среди убитых – священник. Большинство жертв – полицейские.

По разным данным, были ликвидированы от пяти до шести боевиков – включая сыновей и племянника Магомеда Омарова.

Согласно сообщениям в зарубежных источниках, сын главы района Осман Омаров поддерживал связи с ячейкой "Исламского государства" в Турции. В Дагестане он занимался строительным бизнесом, владел кафе "Лимонад" в Изербаше.

Называлось имя еще одного террориста: Гаджимурад Кагиров, уроженец Сергокалинского района – он был бойцом ММА.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2024

После нападений террористов на синагоги и церкви в Дагестане объявлен трехдневный траур
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2024

Террористы атаковали синагоги и церкви в Дагестане: десятки убитых и раненых. Подробности