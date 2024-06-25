Суд в Гааге выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордера на арест экс-министра обороны РФ, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с войной, которую РФ ведет против Украины.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МУС, содержание ордеров держат в секрете в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования, отмечает "Интерфакс".

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Также МУС выдавал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.

Власти РФ не признают решения МУС.